Laschet will mit klarem Kurs Bundestagswahl gewinnen

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Beim CSU-Parteitag spricht gerade Unionskanzlerkandidat Laschet zu den Delegierten. Der CDU-Chef sagte zum Auftakt seiner Rede, man wolle zusammen mit klarem Kurs die Bundestagswahl gewinnen. Mit Blick auf Afghanistan forderte Laschet eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, um in ähnlichen Konflikten handlungsfähig zu sein. Für diesen Kurs sei nicht egal, welche Partei die Bundesregierung stelle. SPD und Grüne in der Bundesregierung führten zu weniger Sicherheit in Deutschland, sagte er. Der Auftritt Laschets war mit Blick auf die schlechten Umfragewerte der Union mit Spannung erwartet worden. Zuvor hatte Landesgruppenchef Dobrindt die Leistungsbilanz der Union herausgestellt. Die Union habe vor 16 Jahren das Land übernommen - mit einer Rekordarbeitslosigkeit und Rekordschulden. Heute dagegen gebe es 2,5 Millionen Arbeitslose weniger als vor 2005, so Dobrindt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 11:15 Uhr