Laschet will im Falle eines Wahlsieges Digitalisierungsministerium einführen

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Laschet will nach einem möglichen Wahlsieg die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Der Rheinischen Post sagte er, ein Digitalisierungsministerium könne Kompetenzen bündeln und den Ausbau messbar vorantreiben. Als Lehre aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz wolle er zudem einen nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt einsetzen. In den Umfragen liegt die Union derzeit an zweiter Stelle hinter der SPD.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 03:00 Uhr