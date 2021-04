Laschet will einheitliche Regeln für Schulen

Berlin: CDU-Chef Laschet will eine einheitliche Regelung in der Frage von Schulöffnungen nach den Osterferien. Nach seinen Worten sollten sich die Länder selbst auf eine gemeinsame Lösung verständigen, anstatt sie vom Bund vorgeben zu lassen. Es könne einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, den alle Länder verbindlich umsetzen, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. In jedem Fall müsse gewährleistet sein, dass in jeder Schule zweimal pro Woche getestet werden und sich niemand dem Test entziehen könne, so Laschet. Das fordert auch der deutsche Städte- und Gemeindebund. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wer sich nicht testen lassen wolle, sollte nach den Osterferien nicht am Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 15:00 Uhr