Laschet will auf CSU-Parteitag für Unterstützung im Wahlkampf werben

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die CSU hat vor wenigen Minuten ihren zweitägigen Parteitag fortgesetzt. Dabei wird vor allem der Auftritt von Unionskanzlerkandidat Laschet mit Spannung erwartet. Er tritt am Vormittag überschattet von schlechten Umfragewerten für ihn persönlich und die CDU/CSU ans Rednerpult. Laschet will versuchen, den Negativtrend zu brechen und umzukehren. CSU-Chef Söder hatte die Delegierten aufgefordert, Laschet einen warmen Empfang in Nürnberg zu bereiten. Gestern hatte sich Söder zum Auftakt des Parteitags hinter den gemeinsamen Kanzlerkandidaten gestellt und vor einem Linksrutsch bei der Bundestagswahl gewarnt. Zu den weiteren Rednern in Nürnberg gehören heute die CSU-Bundestags-Spitzenkandidaten Dobrindt und Bär.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2021 09:00 Uhr