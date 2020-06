Laschet warnt vor Stigmatisierung von Bürgern des Kreises Gütersloh

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat davor gewarnt, Urlauber aus der Region Gütersloh zu stigmatisieren. Der CDU-Politiker sagte am Abend in der ARD, außerhalb der stark betroffenen Fleischindustrie seien bisher kaum Corona-Fälle bekannt. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen Touristen aus Corona-Hotspots nicht mehr übernachten lassen. Im Freistaat gilt die Ausnahme für Urlauber, die ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können. Ministerpräsident Söder verteidigte die Einschränkungen am Abend gegen Kritik. Er sagte, es handle sich um eine unbedingt notwendige Sicherheitsmaßnahme. Man wolle nicht, dass ein Urlaub in Bayern für viele Menschen unsicher werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 04:00 Uhr