Laschet warnt vor Stigmatisierung von Bürgern der Region Gütersloh

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat am Abend davor gewarnt, Urlauber aus betroffenen Landkreisen zu stigmatisieren. Laschet sagte in den ARD-Tagesthemen, außerhalb der Fleischindustrie seien so gut wie keine Fälle bisher bekannt. Mittlerweile wurden mehr als 1500 Beschäftigte der Schlachtfabrik Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet. Die Behörden haben deswegen in den Landkreisen Gütersloh und im benachbarten Landkreis Warendorf das öffentliche Leben wieder weitgehend beschränkt - zunächst bis zum 30. Juni. Betroffen sind mehr als 640.000 Menschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 01:00 Uhr