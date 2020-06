Laschet warnt vor Stigmatisierung

Angebot an Corona-Antikörpertests ist höher als Nachfrage

München: Bisher haben in Deutschland nur wenige Menschen ihr Blut auf Corona-Antikörper untersuchen lassen. Das geht aus Zahlen des Interessenverbands der akkreditierten medizinischen Labore in Deutschland hervor. Auf BR-Anfrage teilte der Verband mit, dass bis vergangenen Sonntag in ganz Deutschland rund 600.000 Antikörper-Tests durchgeführt wurden. In Bayern waren es vergangene Woche knapp 8.500. Anfang Mai hatte das Bundesgesundheitsministerium mit der Pharmafirma Roche die Lieferung von mehreren Millionen Corona-Antikörpertests vereinbart. Auch andere Hersteller bieten die Untersuchung an. - Aktuell übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten dafür nur, wenn ein positiver Corona-Befund vorliegt. Andernfalls muss man den Antikörpertest selbst zahlen - er kostet in der Regel zwischen 40 und 60 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 07:00 Uhr