Laschet warnt vor Linksbündnis auf Bundesebene

23.01.2021 22:45 Uhr

Stuttgart: Der neue CDU-Chef Laschet hat seine Partei auf einen harten Bundestagswahlkampf eingestimmt. Beim Digital-Parteitag der CDU Baden-Württemberg warnte er vor einem Regierungsbündnis aus Grünen, SPD und Linken. Man müsse ein solches Bündnis verhindern, wenn es um das Wohl in Deutschland gehe. Laschet will mit einem Kurs der Mitte bei der Bundestagswahl im September ein Ergebnis von deutlich mehr als 30 Prozent erreichen. Dem CDU-Politiker Merz, der vor einer Woche bei der Wahl zum Vorsitzenden unterlegen war, bot Laschet erneut an, ihn die Partei einzubinden. Auch er sei ein Merz-Fan, fügte er hinzu.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 22:45 Uhr