Laschet verteidigt unterschiedliches Vorgehen der Bundesländer

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat das unterschiedliche Vorgehen der Bundesländer in der Corona-Pandemie verteidigt. Er sagte, sein Land habe die Notbremse verpflichtend für alle Landkreise umgesetzt. Darüber hinaus sei eine Terminvereinbarung in Geschäften mit einem Corona-Test möglich. Nach Laschets Auffassung hilft auch das dabei, mehr infizierte Menschen zu entdecken. Auch Saarlands Ministpräsident Hans verteidigte den Kurs seines Bundeslandes. Durch massenhafte Tests seien Lockerungen möglich. Bundeskanzlerin Merkel hatte die Bundesländer gestern dazu aufgefordert, bei steigenden Corona-Infektionszahlen die vereinbarte Notbremse umzusetzen. Sie kritisierte die geplanten Lockerungsschritte einiger Länder. Mit der Notbremse werden die Kommunen aufgefordert, wieder Beschränkungen einzuführen, sollte der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 15:00 Uhr