Laschet verlangt Fahrplan für Weg zur Normalität

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet mahnt an, einen Plan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen zu entwickeln. In seiner Osteransprache sagte er wörtlich: "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt." Die Bereitschaft zum Verzicht braucht nach den Worten des CDU-Politikers auch eine Aussicht auf Normalisierung. Laschet verwies auf die negativen Folgen der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung. Er nannte unter anderem Arbeitslosigkeit, Depression und Gewalt in der Familie. Der Ministerpräsident warb für eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen. - Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern um Geduld gebeten. Wer die Maßnahmen zu früh lockert, riskiere einen Rückfall. Bund und Länder beraten am Mittwoch, wie es nach dem Ende der Osterferien weiter gehen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 18:30 Uhr