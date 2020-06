Laschet verhängt Corona-Lockdown

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof in Ostwestfalen hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet einen Lockdown über den gesamten Kreis Gütersloh verhängt. Laschet sagte am Vormittag, das Land führe wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein. Nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder einer weiteren Person darf man sich im öffentlichen Raum bewegen. Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind nicht gestattet, Ausstellungen und Museen müssen wieder schließen. Gelten sollen die Maßnahmen vorerst bis zum 30. Juni. Nach Laschets Worten handelt es sich bei dem Ausbruch in dem Tönnies-Schlachthof um das bisher größte einzelne Infektionsgeschehen in Deutschland, denn über 1500 Mitarbeiter des Schlachthofs seien bisher positiv auf das Virus getestet worden. Neue Fälle könne es aber auch in ihrem familiären Umfeld geben. Deshalb sei die Zahl der Infizierten wohl höher, so der Ministerpräsident.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 14:00 Uhr