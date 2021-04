Laschet und Söder nehmen an Klausur der Unionsfraktion teil

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen der Unionsfraktion kommen zur Stunde zu ihrer Klausur zusammen. An der Sitzung nehmen auch die Parteichefs von CDU und CSU, Laschet und Söder sowie Bundeskanzlerin Merkel teil. Eigentlich geht es bei der Klausurtagung um Vorhaben zur Modernisierung Deutschlands. Über allem schwebt aber die Frage nach dem Kanzlerkandidaten der Union. Laschet und Söder wollen sich bis Pfingsten untereinander einigen, wer bei der Bundestagswahl im September als Spitenkandidat antritt. Angesichts sinkender Umfragewerte für die Union wurden in den vergangenen Tagen Stimmen aus beiden Parteien laut, diese Entscheidung schneller zu fällen. Kanzlerin Merkel tritt nach 16 Jahren im Amt nicht mehr an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 10:00 Uhr