Laschet und Scholz drohen Moskau mit Abbruch von Nord-Stream 2

Ermittler finden Hassbotschaften in Unterkunft des Würzburger Täters

Würzburg: Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Innenminister Herrmann sagte bei einer Pressekonferenz in Würzburg, es müsse jetzt herausgefunden werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten. Bei einer Vernehmung habe es vorsichtige Hinweise bezüglich einer radikalen Gesinnung gegeben. Zudem gebe es die Aussage eines Zeugen, wonach der Somalier "Allahu Akbar" gerufen habe. Dies deckt sich laut dem unterfränkischen Polizeipräsidenten Kallert mit Berichten von Beamten. In der Unterkunft des Asylbewerbers wurden laut Polizei Hassbotschaften sichergestellt. Diese würden jetzt ausgewertet. Der Somalier hatte gestern drei Frauen in einem Kaufhaus erstochen. Auf der Straße und in einer Bank verletzte er danach sechs weitere Frauen schwer und einen Jugendlichen leicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 23:00 Uhr