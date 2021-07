Laschet und Dreyer sichern Flutopfern Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Altena: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat den vom Unwetter stark betroffenen Menschen in der Region Unterstützung zugesichert. Laschet äußerte sich bei seinem Besuch in Altena im Märkischen Kreis, wo ein Feuerwehrmann bei dem Hochwasser-Einsatz ums Leben gekommen ist. Es werde alles getan, so der CDU-Politiker, dass so schnell wie möglich wieder Normalität in Altena einkehre. Das Land helfe jetzt erstmal bei den Katastrophenschutzplänen, danach gehe es um eine Bestandsaufnahme. - Im ebenfalls stark vom Unwetter betroffenen Rheinland-Pfalz war das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Ministerpräsidentin Dreyer sprach dabei den Flutopfern ihr Mitgefühl aus und sicherte den Einsatzkräften vor Ort Unterstützung zu. Inzwischen hat auch die EU den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz ihre Hilfe angeboten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 12:15 Uhr