Laschet stellt sich der Jungen Union

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Beim Deutschlandtag der Jungen Union stellt sich Kanzlerkandidat Laschet nach der Wahlschlappe dem Parteinachwuchs. Bei seiner Rede hat er gesagt, man habe ein bitteres Ergebnis erzielt, das sich nicht schönreden lasse. Die Verantwortung dafür trage er als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Die Kampagne habe er zu verantworten und sonst niemand, so Laschet. Bei der JU bedankte er sich ausdrücklich für deren Unterstützung in einem schwierigen Wahlkampf, der auch durch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen erschwert worden sei. Zuvor hatte die Jugendorganisation CDU und CSU scharf kritisiert. Die Spitzen der Schwesterparteien hätten keine gute Figur abgegeben. Man habe aus eigener Schwäche die Wahl verloren, nicht wegen der Stärke der anderen, hieß es in der Analyse. Die JU fordert bei ihrem Deutschlandtag eine Mitsprache beim Neuanfang, sie sieht sich selbst als Motor der personellen und inhaltlichen Neuaufstellung der Union.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2021 11:00 Uhr