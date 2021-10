Laschet stellt Pläne zur Erneuerung der CDU vor

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion um eine Neuaufstellung der CDU nach der Niederlage bei der Bundestagswahl kommt am Vormittag die Parteispitze um Armin Laschet zusammen. Der CDU-Chef will seine Pläne für eine inhaltliche und personelle Erneuerung vorstellen. Einer der Kandidaten für den Parteivorsitz, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther, hat derweil erklärt, nicht für den Posten anzutreten. Der Zeitung "WELT" sagte er, er sei gerne bereit, bei der Neuaufstellung im Bund zu helfen, aber nicht in vorderster Front.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 02:00 Uhr