Laschet signalisiert Bereitschaft zum Rückzug

Berlin: CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Laschet hat seine Bereitschaft zum Rückzug signalisiert. In einem Statement nach einer Fraktionssitzung sagte er, es solle mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang geben. Laschet gab an, diesen Prozess moderieren zu wollen und einen Parteitag einzuberufen. Außerdem machte er deutlich, dass die CDU weiter zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition bereitsteht - und das - so wörtlich - bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung. Ein solches Bündnis habe eine breite Verankerung in der Gesellschaft und könnte vieles sehr schnell umsetzen, so Laschet. Dabei gehe es aber zuerst um das Land, dann um die Partei und erst danach um die Person. An Personalien solle eine Jamaika-Koalition nicht scheitern, kündigte Laschet an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 20:00 Uhr