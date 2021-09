Laschet sieht für keine Partei klaren Regierungsauftrag

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionskanzlerkandidat Laschet hat nach dem schlechten Wahlergebnis seiner Partei bei der Bundestagswahl Fehler eingestanden. Er habe am schlechten Abschneiden auch einen persönlichen Anteil, sagte Laschet am Nachmittag in Berlin. Außerdem betonte er, keine Partei könne nach diesem Wahlausgang einen klaren Auftrag für sich ableiten, eine Regierung zu bilden - auch die Union nicht. Die CDU-Führung habe sich für Gespräche über eine Koalition mit FDP und Grünen ausgesprochen. Nach Auszählung aller Wahlkreise kam die Union mit 24,1 Prozent auf ein historisches Tief. Die SPD wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Parteichef Scholz will mit Grünen und FDP eine sozial-ökologisch-liberale Koalition bilden, wie er am Mittag in Berlin sagte. Die Grünen erreichten mit 14,8 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis im Bund, die FDP kam auf 11,5 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.09.2021 14:15 Uhr