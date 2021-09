Laschet, Scholz und Baerbock treffen erneut in TV-Dreikampf aufeinander

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Abend wieder in einem TV-Dreikampf aufeinander. Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock stellen sich um 20.15 Uhr in ARD und ZDF anderthalb Stunden lang den Fragen von Oliver Köhr und Maybritt Illner. Die Union steht wegen historisch schlechter Umfragewerte unter Druck.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 04:00 Uhr