Laschet ruft Union zur Geschlossenheit auf

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Beim Deutschlandtag der Jungen Union hat Kanzlerkandidat Laschet CDU und CSU zur Geschlossenheit aufgerufen. Es werde nicht leicht in der Opposition gegen eine Ampel, sagte Laschet. So wie jetzt könne es nicht weitergehen, man müsse wieder zusammenstehen gegen den Rest des politischen Spektrums und nicht gegeneinander innerhalb der Union. Man sitze mit schrillen Parteien in der Opposition, sagte Laschet wörtlich. Die Union müsse der Anker der Seriosität bleiben. Deshalb mahnte er auch, dass man nun schnell die Fehler der Bundestagswahl analysieren und klarstellen müsse, was besser gemacht werden muss. Laschet nahm auch das Debakel bei der Wahl auf seine Kappe. Die Kampagne habe er zu verantworten und sonst niemand. Die Kritik seines Parteikollegen Merz, der die Union als Sanierungsfall bezeichnet hatte, wies Laschet aber zurück. Man habe ein gutes Programm gehabt, mit Positionen, für die man weiter stehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2021 13:00 Uhr