Laschet ruft Karnevalisten zum Verzicht auf

Theater starten ausgedünnt in Saison 2020/21

Berlin: Wegen der Corona-Pandemie starten viele große Häuser in den kommenden Tagen mit einem ausgedünnten Sitzplan in die neue Theater-und Opernsaison. Die Bayerische Staatsoper darf vorerst nur 200 von 2100 Plätzen besetzen, ähnlich ist das Verhältnis an der Oper in Frankfurt. Die Semperoper in Dresden zunächst nur 300 der knapp 1400 Plätze an. Im Berliner Ensemble wurden wegen der Abstandsregeln Stühle ausgebaut. Interessensvertreter fordern derweil mehr Augenmaß bei der Zulassung von Publikum. Die Sprecherin der deutschen Konzerthauskonferenz, Stampa, sagte, es sei schwer vermittelbar, dass in einem Konzerthaus in NRW 1000 Plätze belegt werden dürften, in Bayern aber nur maximal 200. Die Ungleichbehandlung ist nach ihren Worten höchst problematisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2020 11:00 Uhr