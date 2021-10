Laschet ruft CDU zu konstruktiver Oppositionsarbeit auf

Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Goslar: Bei einem Festakt zum 70. Jahrestag der CDU-Gründung hat Parteichef Laschet die CDU zu konstruktiver Oppositionsarbeit im Bundestag aufgerufen. Das bedeute, nicht schrill, laut und populistisch zu werden, sondern Alternativen aufzuzeigen, so Laschet in Goslar. Die Neuaufstellung in der Opposition sei nicht nur eine Personal- sondern auch eine Haltungsfrage. Noch wichtiger aber sei, den Bürgern wieder das Gefühl einer geschlossenen Partei zu vermitteln. Daran habe es im Wahlkampf gemangelt, sagte Laschet. Die CDU strebt nach dem Wahldebakel eine personelle und inhaltliche Erneuerung an. So soll ein Sonderparteitag den gesamten CDU-Vorstand neu wählen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 08:00 Uhr