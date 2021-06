Laschet lobt "klare Kante" der CDU gegenüber der AfD

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist nach Ansicht von Kanzlerkandidat Laschet eine Bestätigung für den Kurs der Mitte. Man habe klare Kante gegen die AfD gezeigt, so der CDU-Vorsitzende. AfD-Chef Chrupalla, wertete das Abschneiden seiner Partei als Erfolg. Die Verluste seien kein schlechtes Omen für die Bundestagswahl im Herbst. Die AfD wurde mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Vor fünf Jahren hatte sie noch mehr als 24 Prozent erhalten. Linken-Chefin Hennig-Wellsow nannte das Ergebnis einen schmerzhaften Dämpfer und sprach von einer Sicherheitswahl. Viele hätten verhindern wollen, dass die AfD stärkste Kraft werde und hätten deshalb CDU gewählt. Die Linke hat mit elf Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung erzielt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 16:00 Uhr