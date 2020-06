Laschet lobt Bund-Länder Beschluss zu Reisebeschränkungen

Entwicklungsminister Müller möchte Internet-Riesen stärker besteuern

Berlin: Bundesentwicklungsminister Müller möchte internationale Firmen, die wirtschaftlich von der Corona-Pandemie profitieren, stärker an den Kosten der Krise beteiligen. Im BR-Interview schlägt er vor, den Gründer und Chef des Internethändlers Amazon, Jeff Bezos, stärker zu besteuern. Nach Müllers Worten ist der Konzern seit Januar um 35 Milliarden Euro reicher geworden, zahlt aber nahezu keine Abgaben. Müller appellierte an die Bundesregierung, im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, eine entsprechende Steuer auf den Weg zu bringen. Müller denkt insbesondere an eine europäische Finanztransaktionsteuer, also eine Besteuerung auf Aktiengewinne. Entsprechende Pläne von Finanzminister Scholz will er unterstützen. Der CSU-Politiker räumte aber ein, dass diese Abgabe bislang in der EU nicht auf Zustimmung stößt. Nach Müllers Worten könnten dadurch 100 Milliarden Euro für den europäischen Haushalt eingenommen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 09:00 Uhr