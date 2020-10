Laschet kündigt weitere Corona-Maßnahmen für NRW an

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung in einer Sondersitzung über die Lage in der Corona-Pandemie beraten. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland haben neun Kreise und kreisfreie Städte, unter anderem Köln, Herne und Essen, den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Ministerpräsident Laschet nannte die Lage besorgniserregend. Daher sollen künftig weitere Maßnahmen in diesen Hotspots greifen. So sollen unter anderem die Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants eingeschränkt, größere Veranstaltungen generell abgesagt und die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern weiter reduziert werden. Laschet sagte, es sei wichtig, das öffentliche und wirtschaftliche Leben sowie Kitas und Schulen weiter offen zu halten. Dafür müsse man nun bei privaten Feiern Opfer bringen, erklärte der CDU-Politiker.

