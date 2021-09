Laschet kommt zum CSU-Parteiltag nach Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Am zweiten Tag des CSU-Parteitags wird heute Unionskanzlerkandidat Laschet in Nürnberg erwartet. CSU-Parteichef Söder hatte die Delegierten gestern aufgerufen, Laschet einen tollen Empfang zu bieten und diesem die hundertprozentige Unterstützung der Schwesterpartei zugesagt. Ziel bei der Bundestagswahl am 26. September müsse es sein, Deutschland vor den Linken zu retten. Gestern hatten die Delegierten Söder für zwei weitere Jahre im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt. Mit 87,6 Prozent fiel das Ergebnis etwas schwächer aus als vor zwei Jahren, als Söder 91,3 Prozent erreichte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2021 06:00 Uhr