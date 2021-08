Laschet ist gegen Nachteile für Ungeimpfte mit Negativ-Test

Südeuropa kämpft weiter gegen Waldbrände

Athen: In Südeuropa wüten weiter Waldbrände. In Griechenland stehen große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes in Flammen. Auf Euböa ist in weiten Teilen der Strom ausgefallen und immer mehr Ortschaften werden evakuiert. Anwohner versuchten, mit Traktoren Schneisen in den Wald zu schlagen und das Übergreifen der Flammen auf ihre Häuser zu verhindern. Der griechische Zivilschutzchef Chardalias sprach von einer extrem schwierigen Situation im ganzen Land. Unterstützung bekommt Griechenland inzwischen von ausländischen Einsatzkräften mit Löschflugzeugen und -fahrzeugen. Deutschland zum Beispiel schickt 200 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks. In Italien meldeten die Einsatzkräfte am Abend landesweit rund 800 Einsätze wegen Waldbränden. Zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. In der Türkei waren zuletzt sechs Brände weiterhin außer Kontrolle.

