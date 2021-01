Laschet hält sich in Frage der Kanzlerkandidatur bedeckt

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue CDU-Chef Laschet hält sich in der Frage der Kanzlerkandidatur bedeckt. Mit der CSU sei verabredet, dass dies im Frühjahr entschieden werde, betonte Laschet in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Und dabei bleibe es auch. Zugleich sagte Laschet wörtlich: "Die Geschichte der CDU war meistens erfolgreich, wenn auch der CDU-Vorsitzende bereit war, Kanzlerkandidat zu sein." Dass CSU-Chef Söder derzeit in Meinungsumfragen bessere Werte erziele als er selbst, spielt nach seinen Angaben dabei keine Rolle. - Laschet hatte sich heute in der Stichwahl mit 521 Stimmen gegen Friedrich Merz durchgesetzt, der 466 Stimmen erhielt. Der dritte Kandidat, Norbert Röttgen, war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 23:00 Uhr