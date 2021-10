Laschet hält Rede auf Deutschlandtag der Jungen Union

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster : Am Vormittag wird sich CDU-Chef Laschet auf dem Jahrestreffen der Jungen Union dem Parteinachwuchs stellen. In seiner Rede auf dem Deutschlandtag gilt es die historische Wahlniederlage bei der Bundestagswahl Ende September aufzuarbeiten. Weitere Redner sind CDU-Vizechef Spahn und die Generalsekretäre von CDU und CSU, Ziemiak und Blume. Zum Auftakt des Treffens gestern Abend ist der CDU-Politiker Merz mit seiner Partei hart ins Gericht gegangen. Er bezeichnete die Union als - so wörtlich- insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall. Der ehemalige Unionsfraktionschef forderte seine Partei auf, nicht Personalfragen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die inhaltliche Veränderung. Merz wird als möglicher Kandidat für die Nachfolge von CDU-Parteichef Laschet gehandelt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 10:15 Uhr