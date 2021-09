Laschet geht Impf-Auskunft nicht weit genug - Lehrerverband kritisiert geplante Regelung

Erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Frankreich

Paris: In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen verschärfte Corona-Regeln demonstriert. Landesweit nahmen laut Innenministerium bis zu 170.000 Menschen an Protesten teil und damit weniger als an den Samstagen im Juli und August. Die Demonstrationen richteten sich gegen Präsident Macron und den Gesundheitspass sowie die Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Laut einer Umfrage für die Zeitung "Figaro" stimmen allerdings 67 Prozent der Franzosen der Einführung des Gesundheitspasses zu. Bei der Impfquote ist Frankreich weiter als Deutschland. In unserem Nachbarland sind zwei Drittel gegen Covid-19 geimpft, hierzulande sind es gut 61 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 21:00 Uhr