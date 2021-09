Laschet geht Impf-Auskunft nicht weit genug - Lehrerverband kritisiert geplante Regelung

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Kompromiss von Union und SPD zur Impf-Auskunftspflicht sorgt für weitere Debatten. Unionskanzlerkandidat Laschet hält die Einigung für nicht weitgehend genug. Er sagte in einem Interview, aus Gründen der Betriebssicherheit sollte es Arbeitgebern erlaubt sein, sich nach Corona-Impfungen in der Belegschaft zu erkundigen. Wörtlich ergänzte Laschet: "Leider war das im Bund mit der SPD für alle Unternehmen nicht zu machen". Union und SPD hatten sich darauf geeinigt, dass Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig Auskunft über eine Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung verlangen können. Dagegen regt sich Widerstand bei den Betroffenen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Meidinger sagte, ein derart tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen sei auch im Schulbereich nicht gerechtfertigt. Lehrkräfte gehörten zu der Berufsgruppe mit den höchsten Impfquoten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 22:00 Uhr