Laschet fordert Sondersitzung des Bundestags zu Fluthilfe

Berlin: Der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet fordert eine baldige Sondersitzung des Bundestages zum Beschluss von Hochwasserhilfen. Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union sagte der "Bild am Sonntag", es brauche jetzt Rechtssicherheit. Kein Unternehmen solle Insolvenz anmelden müssen. Auch von der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag erhofft sich Laschet ein klares Signal für einen umfassenden Wiederaufbau in den Flutgebieten. Nach seinen Angaben belaufen sich die Flutschäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Für finanzielle Hilfen dürfe es keine Grenze geben. In seinem Bundesland will Laschet einen Sonderbeauftragten für die Fluthilfe ernennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 22:00 Uhr