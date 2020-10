Laschet fordert einheitliche Regeln für deutsche Risikogebiete

Nations League: 3 zu 3 gegen Schweiz

Köln: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den zweiten Sieg in der Nations League beim Heimspiel in Köln verpasst. Gegen die Schweiz hieß es am Ende 3:3. Für das DFB-Team trafen Timo Werner, Kai Havertz und Serge Gnabry. Besonders die deutsche Abwehr erlaubte sich einige Fehler. Die Schweizer lagen zwei mal in Führung. Grund zum Feiern hatte Toni Kroos. Er absolvierte sein 100. Länderspiel. Für das deutsche Team geht es am 11. November weiter: Dann spielt die DFB-Elf in Leipzig gegen Tschechien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 06:00 Uhr