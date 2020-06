Laschet fährt öffentliches Leben im Kreis Gütersloh wieder zurück

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: NRW-Ministerpräsident Laschet hat ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens für den Landkreis Gütersloh angekündigt. Das gab er vor wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz bekannt. Nachdem bereits Kitas und Schulen geschlossen sind, soll der Kreis nun auf den Zustand von vor einigen Wochen in Deutschland zurückgeführt werden. Es handle sich um das bisher größte einzelne Infektionsgeschehen in Deutschland, so Laschet. Außerdem gebe es ein ernormes Risiko, weil die Orte weit verstreut seien und die Belegschaft des Fleischkonzern Tönnies sehr international ist. Inzwischen ist die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit der Tönnies Fleischfabrik auf mehr als 1.550 gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 10:45 Uhr