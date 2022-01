Laschet eröffnet CDU-Parteitag zur Wahl von Merz als Vorsitzendem

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU hat mit ihrem digitalen Parteitag zur Wahl von Ex-Unionsfraktionschef Merz zum neuen Vorsitzenden gestartet. Der bisherigen Parteichef Laschet sprach in seiner Eröffnungsrede von einer offenen Wunde, die die verlorene Bundestagswahl in der Partei hinterlassen habe. Jetzt hofft Laschet, dass die CDU nach dem Parteitag geordnet in die Zeit der Opposition hineingehen kann. Merz dankte Laschet für seine Arbeit als Parteichef und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er sprach von einem "hohen Risiko", das Laschet als Kanzlerkandidat eingegangen sei, die Wahl sei aber gemeinsam verloren worden. - Merz war im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der CDU-Geschichte mit mehr als 62 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet bestimmt worden. Das Ergebnis der heutigen Abstimmung muss anschließend per Briefwahl formell bestätigt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 10:45 Uhr