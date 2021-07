Laschet erinnert an deutsche Gräueltaten in Polen

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat anläßlich des 77. Jahrestags des Warschauer Aufstands an die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg erinnert. Es habe Gräueltaten der Deutschen gegen das gesamte polnische Volk gegeben, die ihn mit tiefer Scham erfüllten, sagte er in einem Interview. Laschet nimmt morgen an den Gedenkfeiern teil. Die nationalsozialistischen Besatzer hatten 1944 den Aufstand der polnischen Heimatarmee nach zwei Monaten niedergeschlagen; bis zu 200.000 Menschen kamen ums Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 21:00 Uhr