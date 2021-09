Laschet erhebt offenbar doch keinen Regierungsanspruch

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Laschet sieht nach der Bundestagswahl offenbar doch keinen direkten Auftrag zur Regierungsbildung. Er habe das so auch nicht gesagt, erklärte er nach Teilnehmerangaben in einer CDU-Vorstandssitzung. Die Union stehe für Konstellationen bereit, sollte es nicht zu einer Ampelkoalition kommen, wird Laschet weiter zitiert. Nach Auszählung aller Wahlkreise kam die Union mit 24,1 Prozent auf ein historisches Tief. Die SPD wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Parteichef Scholz will mit Grünen und FDP eine sozial-ökologisch-liberale Koalition bilden, wie er am Mittag in Berlin sagte. Die Grünen erreichten mit 14,8 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis im Bund, die FDP kam auf 11,5 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.09.2021 13:45 Uhr