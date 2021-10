Laschet deutet Bereitschaft zum Rückzug an: Jamaika soll nicht an Personalien scheitern

Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Laschet hat die Bereitschaft der Union zu einem Jamaika-Bündnis erneuert. Vor wenigen Minuten sagte er in einem Statement, ein solches Bündnis habe eine breite Verankerung in der Gesellschaft und könnte vieles sehr schnell umsetzen. Ansprechpartner bleibe weiterhin er als CDU-Vorsitzender und dabei habe er auch Rückendeckung aus der Partei. Laschet kündigte außerdem an, dabei ginge es aber zuerst um das Land und dann um die Person. An Personalien solle es nicht scheitern, so Laschet weiter. Bei der Bundestagswahl hat die Union mit 24,1 Prozent der Wählerstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Laschet war seitdem zunehmend in der Kritik gestanden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.10.2021 18:45 Uhr