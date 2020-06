Laschet besucht in Güterlsoh den Krisenstab bei Tönnies

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: NRW-Ministerpräsident Laschet möchte sich nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies heute vor Ort ein Bild von der Lage machen. Wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte, will Laschet gemeinsam mit Gesundheitsminister Laumann in Gütersloh mit dem zuständigen Krisenstab und den Einsatzkräften sprechen. Das Landeskabinett tritt am Mittag außerdem zu einer Sondersitzung zusammen - Laschet will sich dem Vernehmen nach per Video zuschalten. Der CDU-Politiker hatte angesichts der Lage bei Tönnies auch einen regionalen Lockdown nicht ausgeschlossen. Die Behörden setzen heute die Reihenuntersuchungen der Mitarbeiter fort. Bis gestern Mittag wurden mehr als 1.000 Beschäftigte positiv auf das Corona-Virus getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 10:00 Uhr