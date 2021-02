Laschet bekräftigt Kritik an Lockdown-Strategie

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aachen: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat seine Kritik an der Lockdown-Strategie von Bund und Ländern bekräftigt. Bei einer digitalen Veranstaltung in Aachen sagte der CDU-Chef, ab einem Inzidenzwert von 35 müsse es für weite Teile des gesellschaftlichen Lebens Lockerungen geben. Ähnlich hatte sich Laschet bereits gestern geäußert und dafür viel Widerspruch geerntet - etwa von SPD-Chef Walter-Borjans. Die Aussage, Politiker würden Grenzwerte erfinden, um das Leben der Menschen bewusst einzuschränken, sei eines Parteivorsitzenden nicht würdig, so Walter-Borjans in den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, warf Laschet vor, die solidarische Pandemiebekämpfung zu untergraben. Laschet blende die fatalen Auswirkungen für die Gesellschaft bei zu frühen Lockerungen aus, so Kellner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 19:00 Uhr