Langlauf-Staffel der Frauen holt Silber in Peking

Junge Liberale fordern Öffnungsschritte für junge Menschen

Berlin: Die Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Die Jugendorganisation der FDP fordert, Öffnungsschritte konkret auf junge Menschen auszurichten. Diese hätten sich in der Pandemie besonders solidarisch gezeigt, sagte die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen Brandmann der Deutschen Presse-Agentur. Obwohl junge Menschen deutlich geringer von einem schweren Corona-Verlauf bedroht sind, hätten sie sich eingeschränkt, um die ältere Generation zu schützen, so Brandmann. Sie verwies dabei auf Restriktionen im Betrieb von Universitäten und Schulen sowie beim Sport. Für Lockerungen an Schulen sprach sich auch die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Prien, aus. Man müsse raus aus einer Kultur der Angst, erklärte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin der "Bild"-Zeitung. Wenn ab Mitte Februar oder Anfang März geöffnet werde, müsse auch an Schulen gelockert werden. Auch die Tests müssten schrittweise enden, so die CDU-Politikerin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 10:45 Uhr