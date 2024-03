Langlauf: Rydzek erreicht überraschend Platz zwei

Zum Wintersport: Die deutschen Rennrodler haben Bundestrainer Norbert Loch mit einem Sieg in der Team-Staffel verabschiedet. Beim Weltcup-Finale im lettischen Sigulda setzte sich das deutsche Rodel-Team gegen Lettland und die USA durch und gewann auch die Gesamtwertung. Beim Freistil-Sprint der Skilangläuferinnen in Lahti hat Coletta Rydzek überraschend die erste Podestplatzierung ihrer Karriere erreicht. Die 26jährige aus Oberstdorf wurde 2. und beim Biathlon-Weltcup in Oslo haben Selina Grotian und Justus Strelow nach mehreren Schießfehlern Platz 6 belegt. Es gewann das Duo aus Norwegen im Photo-Finish vor Schweden Platz drei ging an Finnland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 14:00 Uhr