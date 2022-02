Langläuferin Katharina Hennig wird über 10 Kilometer Olympia-Fünfte

Baerbock gedenkt in Yad Vashem der Opfer des Holocaust

Jerusalem: Bundesaußenministerin Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden erinnert. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten legte die Grünen-Politikerin in der Gedenkstätte in Jerusalem einen Kranz nieder. Im Laufe des Tages führt Baerbock Gespräche mit ihrem israelischen Amtskollegen Lapid und mit Ministerpräsident Bennett. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas im Westjordanland geplant. Baerbock will neuen Schwung in den seit Jahren stockenden Nahost-Friedensprozess bringen. Den Status Quo wolle sie nicht akzeptieren, so die Bundesaußenministerin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.02.2022 09:15 Uhr