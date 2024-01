Langenhan gewinnt Einzeltitel bei Rodel-WM

Zum Wintersport: Max Langenhan hat bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg seinen Einzel-Titel gewonnen. Der 24 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter setzte sich im Einsitzer-Wettbewerb gegen den Österreicher Nico Gleirscher durch. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch holte Bronze. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel hat die zweite Abfahrt in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Die Starnbergerin Kira Weidle schied nach einem Fahrfehler aus, konnte aber einen schlimmeren Sturz verhindern. Beim Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen siegte der Außenseiter Nils Allegre aus Frankreich vor dem Italiener Guglielmo Bosca. Bester Deutscher ist Simon Jocher vom SC Garmisch auf Platz 18.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 14:00 Uhr