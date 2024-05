Lange verschollene Lennon-Gitarre wird für 2,7 Millionen Euro versteigert

New York: Bei einer Versteigerung des US-Auktionshauses Julien's ist eine lange verschollen geglaubte Gitarre des Musikers John Lennon versteigert worden. Das zwölfsaitige Instrument vom Typ Hootenanny des deutschen Herstellers Framus wechselte für umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro den Besitzer. Nach Angaben des Auktionators ist es damit die teuerste Beatles-Gitarre, die je versteigert wurde. Lennon hatte das Instrument, auf dem er für das Album "Help!" spielte, 1965 dem Musiker Gordon Walter geschenkt, der es an seinen Manager weiterleitete. Dessen Erben haben die Gitarre nun auf einem Dachboden eines Hauses in England entdeckt. Wer letztendlich den Zuschlag für das Musikinstrument erhielt, ist nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 23:00 Uhr