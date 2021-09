Lange und Haug gewinnen Triathlon-Klassiker in Roth

Merkel besucht Hochwassergebiet in NRW

Hagen: Bundeskanzlerin Merkel hat sich wieder ein Bild von den Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten gemacht. Zwei Tage nach ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz kam sie heute nach Nordrhein-Westfalen, begleitet von Ministerpräsident Laschet. Im Sauerland sprach Merkel mit Feuerwehrleuten, die zwei Kollegen verloren hatten. Beide waren im Einsatz ums Leben gekommen. Anschließend wollte sie in die Stadt Hagen. Dort findet eine kommunale Wiederaufbaukonferenz statt. Mitte Juli hatte tagelanger extremer Regen schwere Überflutungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Insgesamt starben 180 Menschen, davon 48 in Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 16:00 Uhr