Lange Nacht der Wissenschaften in Mittelfranken findet viel Zuspruch

Nürnberg: Rund 27.000 Menschen haben die diesjährige “Lange Nacht der Wissenschaften” in Nürnberg, Fürth und Erlangen besucht. Das sei rund ein Drittel mehr als im Vorjahr, teilten die Veranstalter mit. Besonderes Interesse fand die "Künstliche Intelligenz". Das Nürnberger Zukunftsmuseum widmete der KI in der vergangenen Nacht einen Schwerpunkt. Aber auch die die Physik-Shows an der Technischen Hochschule Nürnberg waren gut besucht. An insgesamt 130 verschiedenen Orten wurden rund 1.000 verschiedene Programmpunkte geboten. Mit dabei war auch der Bayerische Rundfunk. Geöffnet fürs Publikum waren die Fernsehstudios von "Frankenschau aktuell" und "Frankenschau" sowie das Aktualitätenzentrum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 13:00 Uhr