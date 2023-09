Lange Haftstrafen im Prozess um die Anschläge von Brüssel

Brüssel: Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Belgien hat ein Geschworenengericht mehrere Angeklagte zu Haftstrafen zwischen zehn und 30 Jahren verurteilt. Die Attentäter der Terrororganisation IS waren schon im Juli schuldig gesprochen worden, nun ging es um das genaue Strafmaß. Der 38-jährige belgische Hauptangeklagte Abrini muss 30 Jahre ins Gefängnis. Bei den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt waren am Flughafen und in einer U-Bahnstation 32 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt. Ein Jahr zuvor hatten wohl teils dieselben islamistischen Extremisten bei einer Terrorserie in Paris 130 Menschen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 07:00 Uhr