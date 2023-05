Lang wirbt für verbindliche Ziele beim Ökostrom-Ausbau

Meldungsarchiv - 03.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Grünen-Co-Chefin Lang hat für verbindliche Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. Der zügige Ausbau günstiger und sicherer Energie aus Wind und Sonne sei der Hebel, um die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 zu halbieren, sagte Lang der Nachrichtenagentur dpa. Darüber solle die Weltgemeinschaft bei der nächsten UN-Klimakonferenz im November in Dubai beraten. Die Konferenz wird derzeit beim Petersberger Klimadialog in Berlin vorbereitet. Gestern hatte Außenministerin Baerbock von den Grünen ein globales Ziel für erneuerbare Energien und Energieeffizienz gefordert. Am zweiten und letzten Tag des Klimadialogs heute will unter anderem Bundeskanzler Scholz zu den Vertretern aus rund 40 Ländern sprechen. Es wird erwartet, dass er neue Klimahilfen für ärmere Länder ankündigt.

