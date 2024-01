Lang will Verbot von "Junger Alternative" prüfen lassen

Berlin: Die Politik ringt weiter um den Umgang mit der AfD. Grünen-Co-Chefin Lang hat sich nun dafür ausgesprochen, zuerst ein Verbot der Parteijugend "Junge Alternative" und der rechtsextremen Identitäte Bewegung ins Visier zu nehmen. Es gelte die Möglichkeiten des Rechtsstaates abzuwägen und gegebenenfalls zu nutzen, sagte sie den "Funke"-Zeitungen. In Umfragen für die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg liegt die AfD vorn. Lang räumte eine Mitverantwortung der Ampel-Koalition daran ein. Wörtlich sagte sie: "Wir können Menschen zurückgewinnen, wenn wir Vertrauen in die Regierung wiederherstellen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2024 02:00 Uhr